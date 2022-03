Seit Dienstag stehen sie: die von vielen Anwohnern ersehnten Tempo-30-Schilder in Harthausener Hauptstraßen. Mitarbeiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) hätten die Schilder am Dienstag montiert, berichtete Ortsbürgermeister Harald Löffler (CDU).

„Das freut mich sehr. Endlich wird es umgesetzt“, sagte Löffler. Neue Schilder standen bis am Nachmittag in der Schwegenheimer Straße und in der Hanhofer Straße. In der Hanhofer Straße gilt das Tempolimit aber nur abschnittsweise sowie zwischen 22 und 6 Uhr, sonst sind weiterhin 50 Kilometer pro Stunde erlaubt. In der Speyerer Straße stehen (noch) keine Tempo-30-Schilder – dort waren sie ebenfalls angekündigt. Eine Anfrage zur neuen Beschilderung hat der LBM gestern nicht mehr beantwortet.

Johann Kilian von der Harthausener Bürgerinitiative „Ruhe statt Lärm“ ist zwar auch glücklich darüber, dass die neuen Schilder stehen – insbesondere darüber dass jenes am Ortseingang in der Schwegenheimer Straße etwas weiter Richtung Ortsrand steht als ursprünglich angekündigt –, trotzdem sind die Tempo-30-Schilder für ihn nur „ein erster Schritt“. Denn zum einen müsse kontrolliert werden, dass das Tempolimit eingehalten wird – vor allem auch nachts. Und zum anderen bestünden Probleme wie der schlechte Straßenzustand und der Lkw-Verkehr im Ort weiterhin. Wichtig sei außerdem, dass auch die elektronischen Geschwindigkeits-Messtafeln zügig auf Tempo 30 umprogrammiert würden, findet Kilian.