Erster Heimauftritt für die Zweitliga-Tennispielerinnen des BASF TC Ludwigshafen. Am Sonntag treffen sie auf der Anlage an der Weiherstraße auf Grün-Weiss Luitpoldpark München.

„Ein schwieriges Wochenende“, erwartet BASF-Trainer Steffen Neutert. „Uns fehlen die ersten fünf Spielerinnen der Aufstellung, weil sie in der Qualifikation für die French Open stehen“, erklärte er. So fehlt gegenüber dem Auftaktwochenende auch die Griechin Valentini Grammatikopoulous. Gegen die Auswahl des Grün-Weiss Luitpoldpark München, die mit einem 9:0-Erfolg nach dem ersten Spieltag an der Spitze der Zweitligatabelle stehen, will er personell noch einmal nachlegen. Welche Spielerin dafür zur Verfügung stehen könnte, ließ er allerdings noch offen. Das Heimspiel am Sonntag beginnt um 11 Uhr.

Bereits am Freitag feierten die Zweitliga-Frauen des BASF TC mit 5:4 ihren ersten Saisonsieg bei CaM Nürnberg. Vier Matches gingen über drei Sätze.