Dannstadt-Schauernheim. Zusätzliche Tempo-30-Abschnitte auf zwei Landesstraßen im Dorf sowie einen Zebrastreifen fordern die Christdemokraten im Dannstadt-Schauernheimer Ortgemeinderat. Das Thema soll zunächst der Bauausschuss weiterverfolgen.

Nicht aus Sicherheits-, aber aus Lärmschutzgründen darf die Gemeinde auf der Hauptstraße im Ortsteil Dannstadt und der Speyerer Straße in Schauernheim teils Tempo 30 anordnen. Das haben Lärmberechnungen des Landesbetriebs Mobilität ergeben. Laut CDU werden die Grenzwerte aber an weiteren Grundstücken überschritten, an denen folglich ebenfalls Tempo 30 möglich sein sollte: auf der Hauptstraße zwischen Böhler und Kirchenstraße sowie auf der Speyerer Straße zwischen Schulstraße und Bushaltestelle Schauernheim-Nord. Zudem fordert die CDU in der Speyerer Straße einen Fußgängerüberweg zwischen Alsheimer Weg und Schulstraße. FDP, Grüne und SPD unterstützen das alles.