Ein 53-jähriger Mann aus Mannheim hat am Mittwoch gegen 18.30 Uhr Diesel aus einem Lastwagen gestohlen und ist dabei erwischt und festgenommen worden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in der Industriestraße in Bobenheim-Roxheim, Höhe Hausnummer 6. Ein Zeuge sah den Mann, wie er Diesel aus dem Lastwagen in Kanister abfüllte, und meldete den Vorfall. Die Polizei stellte fest, dass der Mann den Lastwagen kurz zuvor für seinen Arbeitgeber dort abgestellt hatte. Das Abzapfen des Diesels geschah jedoch ohne die Zustimmung des Arbeitgebers. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.