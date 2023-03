Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Johannes-Fink-Grundschule in Böhl muss erweitert werden. Bei Bauarbeiten ist das Fundament der Synagoge gefunden worden, die bis 1938 in der heutigen Schulstraße stand. Was tun? Das Fundament ist ein Bodendenkmal, das erhalten wird, aber nicht zu sehen ist.

Der frühere Standort der Synagoge in der heutigen Schulstraße im Ortsteil Böhl ist bekannt. Ein Gedenkstein erinnert an sie. Da damit zu rechnen war, dass im Boden Überreste der Synagoge