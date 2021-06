Die Surfrider Baden-Pfalz sind am Sonntag, 6. Juni, ab 14 Uhr wieder am Otterstädter Altrhein unterwegs, um den Altrheinarm und dessen Uferbereiche von Unrat zu befreien. Die Umweltorganisation, die sich für den Schutz der Gewässer in der Region einsetzt, hofft dabei auf rege Unterstützung aus der Bevölkerung. Gesammelt wird sowohl an Land als auch auf dem Wasser. Wer also ein SUP-Board, Kanu, Kajak oder Ähnliches hat, kann es gerne mitbringen und vom Wasser aus unterstützen. Alle anderen können mit den Surfridern an Land tätig werden. Treffpunkt ist die Altrheinklause am Deich bei Waldsee, Altrheinstraße 1. Die Surfrider bitten, Handschuhe mitzubringen und die Corona-Regeln einzuhalten.