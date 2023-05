Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Die Profis ab in den Urwald, die Anfänger bleiben lieber in der Nähe. Und immer eine Paddellänge Abstand!“ Mit diesen Worten wurde ein gutes Dutzend Mitglieder der Regionalgruppe Baden-Pfalz der „Surfrider Foundation Europe“ am Sonntag neben und auf dem Otterstadter Altrhein in den Einsatz geschickt – zum Müllsammeln an Land und zu Wasser. Dabei entdecken sie auch Kurioses.

Die Männer und Frauen steigen auf ihre Stand-Up-Paddling-Boards und fahren vom Ufer bei der Altrheinklause hinaus auf den Altrhein, im Gepäcknetz einen noch leeren Müllbeutel.