Das jüngste Sturmtief hat die Dörfer im Frankenthaler Umland nicht sonderlich hart getroffen, wie die Feuerwehren berichten. In Bobenheim-Roxheim ist jetzt allerdings der beliebte Altrheinpfad gesperrt.

Zwischen dem Silbersee-Kiosk und der sogenannten Rialto-Brücke im Roxheimer Altrhein warnen seit Donnerstagnachmittag Schilder und Absperrungen vor Astbruch. Der Wind hat an den Bäumen dort heftig gerüttelt, sodass Spaziergänger auf dem beliebten Weg im Moment nicht sicher sind. Wie lange er gesperrt bleibt, konnte die zuständige Ordnungsbehörde am Donnerstag noch nicht sagen. Die Feuerwehr der Gemeinde hatte wenig bis gar nichts zu tun. Wehrleiter Kai Neiheiser verweist auf Anfrage auf ein paar Schäden auf Privatgrundstücken, die von Fachfirmen behoben würden.

Umgestürzte Bäume

Die Wehr der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim rückte nach Angaben ihres Leiters Thiemo Seibert fünfmal aus. „Zwei Einsätze waren in Heßheim, drei in Lambsheim“, berichtet er. „Es handelte sich eher um kleinere Hilfeleistungen in Verbindung mit Bäumen und Ästen.“ So sei beispielsweise in einem Garten eine Tanne auf ein Nachbargrundstück gestürzt.

20-mal war die Feuerwehr der 21 Dörfer umfassenden Verbandsgemeinde Leiningerland am Donnerstag tätig, zum ersten Mal um 5.30 Uhr und das letzte Mal gegen 15 Uhr. Man sei im ganzen Verbandsgemeindegebiet unterwegs gewesen und habe sich vor allem um Bäume gekümmert, die auf Landstraßen und in Stromleitungen gestürzt seien, sagte Wehrleiter Markus Ittel. Zwischen Dirmstein und Offstein sei ein Baum auf ein Fahrzeug gefallen. Außerdem hätten lose Ziegel beseitigt werden müssen, so Ittel.

