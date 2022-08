Mit Beginn der Mutterstadter Kerwe ab Samstag, 27. August, werden auch viel befahrene Durchfahrtsstraßen gesperrt. Autofahrer sollten die Ortsmitte umfahren.

Offiziell wird Bürgermeister Hans-Dieter Schneider (SPD) die Kerwe erst am Samstagabend, 19 Uhr, mit dem traditionellem Fassbieranstich im Festzelt auf dem Rathausparkplatz eröffnen, doch schon am Nachmittag können die Kerwebesucher kommen, bewirtet wird ab 16 Uhr. Damit die ungehindert eintrudeln können, wird die Ludwigshafener Straße zwischen Kreuzung Ludwigshafener und Oggersheimer Straße und der Ausfahrt Rathaus-Parkplatz am Samstag schon ab 12 Uhr für den Verkehr gesperrt – und bleibt es bis Dienstag, 30. August, 9 Uhr. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Auf dem Messplatz gegenüber dem Palatinum wird der Vergnügungspark mit etlichen Karussells und Ständen die Gäste vom Festzelt an der Neuen Pforte hinüberlocken. Darum bleiben auch die Turnhallen- und die Bohligstraße von Samstag bis einschließlich Dienstag gesperrt. Am Sonntag, 28. August, öffnen die Geschäfte in der Ortsmitte und laden zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Aus diesem Grund dürfen auf der Neustadter Straße zwischen den Kreuzungen Oggersheimer Straße und Fußgönheimer Straße von 10 bis 20 Uhr keine Fahrzeuge fahren.

Auch wegen Radrennen kein Autoverkehr

Das traditionelle Radrennen am Montag, 29. August, führt durch weite Teile des Orts. Die Ludwigshafener Straße bis zu den Einmündungen Bohligstraße, die Schulstraße, die Rheingönheimer Straße und die Bohligstraße sind an diesem Tag den Radlern vorbehalten, die Strecke darf nicht befahren werden. In diesen Straßen ist auch das Parken tabu, es herrscht dann absolutes Halteverbot.

Von den Sperrungen ist auch der Busverkehr durch Mutterstadt betroffen. Die Haltestelle „Neue Pforte“ wird während der Kerwe aufgehoben. Die Busse fahren laut Verwaltung dann von Samstag bis Montag durchgehend die Haltestelle „Bürgermeisteramt“ am Rathaus in der Oggersheimer Straße an.