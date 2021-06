Eigentlich hätte sie schon am Montag beseitigt werden sollen: Doch die Schäden an der Teerdecke durch eine Unterspülung in der Albrecht-Dürer-Straße bestehen weiter. Wie Gemeindemitarbeiterin Heike Thudium am Mittwoch mitteilte, konnte sich das Kanalwerk Bobenheim-Roxheim noch nicht um die Ausbesserung der Schäden kümmern, weil ein anderes Problem Vorrang habe: ein Kanalschaden in der Richard-Wagner-Straße. Deshalb sei unklar, ob die Reparaturen noch in dieser Woche stattfinden.

Ohne die Straßenoberfläche zu öffnen, ließe sich auch die Ursache der Unterspülung in der Albrecht-Dürer-Straße erst mal nicht feststellen, sagte Thudium. Das Kanalwerk hatte am Sonntag den dortigen beginnenden Straßeneinbruch gemeldet. Seither ist die Teerdecke provisorisch mit einer Platte abgedeckt.