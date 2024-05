Auf dem Gelände des Vogelparks Bobenheim-Roxheim ist die Baumkrone einer Kiefer abgebrochen und hat mehrere Schäden verursacht. Das Nest eines Storchenpaares ist ebenfalls zerstört, ein Jungtier ist tot.

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag ist die Baumkrone abgebrochen, die Teile eines Zauns und des Netzes vom Hühnergehege beschädigt hat. Außerdem wurde eine Wasserleitung zerstört. Auf dem Baum hatte ein Storchenpaar sein Nest, das ebenfalls heruntergefallen ist. Rainer Berenz, Vorsitzender des Vogelparks, bestätigt auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass das Jungtier des Paares dabei gestorben ist. Das betroffene Storchenpaar werde erst im nächsten Jahr wieder Nachwuchs kriegen.

Die große Menge Regen, die am vergangenen Freitag heruntergekommen war, ist nach Angaben von Berenz einer der Gründe für den Absturz. Storchennester nähmen aufgrund des Regenwassers an Gewicht zu. Zudem sei das Nest bereits seit Jahren in Benutzung gewesen. „Störche bauen jedes Jahr eine neue Schicht zu ihrem Nest dazu. Es wird somit immer schwerer“, sagt Berenz.

Ihm zufolge hat ein derart tragisches Unglück heutzutage keinen großen Einfluss mehr auf die Storchenpopulation vor Ort, die sich in den vergangenen Jahren erholt hat. Berenz schätzt, dass es in der näheren Umgebung des Vogelparks zwischen 35 und 40 Nester gibt.

Ein Großteil der Schäden auf dem Gelände sei bereits wieder behoben oder zumindest behelfsmäßig geflickt worden. Für das ehrenamtliche Vogelpark-Team stünden noch Aufräumarbeiten an.