Die Mutterstadter Ortsgruppe des Historischen Vereins der Pfalz lädt für heute, 13. Dezember, 19 Uhr, zu einem kostenlosen Vortragsabend über die Stolpersteinverlegung in Mutterstadt ein. Am 7. Februar hat der Kölner Künstler Gunther Demnig im Ort 27 Stolpersteine verlegt, um der Schicksale von jüdischen Opfern und politischen Verfolgten aus der Zeit des Nationalsozialismus zu gedenken. Mit dem heutigen Vortrag im Historischen Rathaus soll diese Aktion Interessierten nähergebracht werden. Zunächst informiert der Historiker und Judaist Bernhard Kukatzki über das Thema: „Die Juden in der Pfalz und die Jüdische Gemeinde Mutterstadt – ihre Synagoge und ihr Friedhof“. Im Anschluss referieren Gemeindearchivarin Christina Wolf über Lebensläufe und Schicksale der jüdischen Opfer sowie Ortschronist Volker Schläfer über die politisch Verfolgten. Im Anschluss kann diskutiert werden.