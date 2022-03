17.187 Wahlberechtigte sind am Sonntag aufgerufen, den neuen Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen zu wählen. Silke Schmitt-Makdice (SPD) und Harald Löffler (CDU) treten in einer Stichwahl gegeneinander an. Laut dem Leitenden Beamten der Verwaltung, Stefan Schall, waren bis Freitagvormittag 6534 Briefwahlunterlagen ausgegeben, ihre Stimme per Brief abgegeben hatten bereits 4131 Wähler. Die Wahlbeteiligung lag damit gestern bei rund 24 Prozent. Ob sie mit den Urnenwählern in die Nähe der knapp 50 Prozent Wahlbeteiligung vom ersten Wahlgang kommt, wird sich am Sonntag zeigen. Am 6. März hatten laut Schall rund drei Viertel der Wähler Briefwahl gemacht.