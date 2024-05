Die Pfarrgemeinde der Heiligensteiner St.-Sigismund-Kirche feiert aus Anlass des 1500. Todestags des Kirchenpatrons am Sonntag, 5. Mai, 10.30 Uhr, einen Festgottesdienst. Dabei wird auch eine Statue der heiligen Hildegard von Bingen, Patronin der Pfarrei Dudenhofen-Römerberg, gesegnet und der Gemeinde übergeben.

Im Herbst 2023 wurde an den Kirchenbauverein St. Sigismund Heiligenstein der Wunsch herangetragen, für die Pfarrkirche eine Statue der heiligen Hildegard von Bingen zu erwerben, da es bisher in der nach ihr benannten Pfarrei kein Abbild der Heiligen gäbe, schreibt Vereinsvorsitzende Günter Walburg. Die Pfarrkirche in Heiligenstein gehört zur Pfarrei Heilige Hildegard mit Sitz in Dudenhofen.

Der Vorstand habe den Vorschlag aufgegriffen. Eine Anfrage beim Bistum Mainz, der „Heimatdiözese“ der Heiligen, ob eine Statue vorhanden sei, die als Dauerleihgabe oder zum Kauf angeboten werden könne, war erfolgreich. „Im dortigen Depot gab es eine Holzskulptur, die gut in unsere spätbarocke Pfarrkirche passt“, berichtet Walburg. Die Gespräche mit der kirchlichen Denkmalpflege Mainz seien optimal verlaufen. Dem Kirchenbauverein wurde zugesagt, dass die Statue kostenfrei an die Pfarrei übergeben werde. Sie sei jedoch verschmutzt und müsse restauriert werden. „Dies ist inzwischen geschehen. Die Figur wurde in einem Fachbetrieb gereinigt, farblich neu gefasst und Fehlstellen wurden retuschiert“, sagt Walburg. Die Kosten dafür und die neue Konsole, auf der die Statue gegenüber dem Haupteingang der Kirche stehen wird, seien vom Kirchenbauverein übernommen worden.

Der Entstehungszeitraum der Skulptur wird auf die Mitte des 19. Jahrhunderts datiert. Auf einem rechteckigen Sockel steht die etwa 150 Zentimeter große Gestalt der Ordensfrau im schwarzen Habit und schwarzem Schleier mit weißem Innenfutter. In der rechten Hand hält sie einen Kodex mit Goldrand als Zeichen dafür, dass sie als Dichterin und heilkundige Universalgelehrte verehrt wird, in der linken einen vergoldeten Äbtissinnenstab.

Nach dem Gottesdienst laden der Gemeindeausschuss Heiligenstein und der Kirchenbauverein St. Sigismund zu einem Umtrunk unter anderem mit St.-Sigismund-Wein und Hildegardkeksen auf dem Kirchenvorplatz ein. Die angebotenen Weine können gekauft werden. Den Erlös erhält der Kirchenbauverein.