Der Mainzer Mediziner Trabert unterstützt eine zivile Hilfsorganisation in Israel, die sich um die Gesundheitsversorgung von Palästinensern kümmert.

Mainz (dpa/lrs) - Der Mainzer Sozialmediziner und Linken-Kandidat für die Europawahl, Gerhard Trabert, engagiert sich auch für chronisch kranke Kinder aus dem Gazastreifen. Mit seinem Verein Armut und Gesundheit habe er erneut die israelische Hilfsorganisation «The Road to Recovery» unterstützt, diesmal mit einer Soforthilfe von 5000 Euro, damit drei chronisch nierenkranke palästinensische Kinder aus dem Gazastreifen eine Therapie bekommen könnten, berichtete Trabert in Mainz. Dies werde in Ägypten versucht. «Die Arbeit und das Engagement von «Road to Recovery» sind ein sehr gutes Beispiel, dass es viele israelische Hilfsorganisationen gibt, die sich intensiv um die Gesundheitsversorgung von Palästinensern kümmern, die in Gaza gelebt haben oder dort noch leben», sagte der parteilose Arzt.

