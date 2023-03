Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon seit Jahren wird ein Spielplatz in Mutterstadt gefordert, der auch attraktiv für ältere Kinder und Jugendliche ist. Der größte Platz Am Speyerer Weg war so einer, ist aber seit Jahren in einem traurigen Zustand. Jetzt steht die Komplett-Sanierung kurz bevor. Der Bauausschuss hat am Dienstag den Startschuss gegeben.

Die Gemeinde möchte auch ordentlich was investieren: Für dieses Jahr sind laut Stefan Bummel, stellvertretender Bauamtsleiter, etwa 125.000 Euro im Mutterstadter Haushalt für den Umbau