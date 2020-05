Die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim lockert zum 15. Mai ihre Regeln für standesamtliche Trauungen während der Corona-Pandemie. Nach Angaben von Bürgermeister Michael Reith (SPD) dürfen wieder Gäste teilnehmen.

Zuletzt durften in den drei Trauzimmern der VG nur das Brautpaar, eine Person vom Standesamt und maximal zwei Trauzeugen anwesend sein. Treffen vor dem Saal oder im Freien waren nicht erlaubt. Ab Freitag dürften zehn weitere Personen an der Zeremonie teilnehmen.

Die Möbel in den Standesämtern – in Lambsheim wird jetzt der große Bürgersaal genutzt – würden im Zwei-Meter-Abstand aufgestellt. Bis auf die Plätze des Brautpaars natürlich, das enger beisammen sitzen dürfe. Wenn alle ihren Platz erreicht haben, dürfen sie die Schutzmasken abnehmen. Im Standesamt Heßheim im ehemaligen Sitzungssaal sind zwecks Belüftung die Fenster an der Glasfront und im Glasdach sowie die Notausgangstür zu öffnen.

Das Trauzimmer im Schlosspavillon Kleinniedesheim kann laut Reith zwar gut belüftet werden, jedoch reiche der Platz nicht für zehn weitere Personen. Es werde geprüft, ob neben Brautpaar und Trauzeugen wenigsten vier Gäste mit Abstand dort untergebracht werden können. Bei gutem Wetter könnten Trauungen mit insgesamt 15 Beteiligten vor dem Pavillon im Schlossgarten stattfinden.