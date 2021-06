Die Badegewässer in der Verbandsgemeinde Rheinauen ziehen viele Besucher und damit auch Autos an. Welche Blüten das treibt, sprach Thomas Horn (CDU) am Mittwochabend im Otterstadter Ortsgemeinderat an. Er berichtete, dass an der Waldseer Altrheinklause am Otterstadter Altrhein ein Anbieter Stand-up-Paddelbretter in großer Anzahl verleihe und die Besucher diese nutzten, um damit bis zum Kollersee auf Brühler Gemarkung zu paddeln. „Sie parken dann bei uns alles zu, um sich die Parkgebühren auf der Kollerinsel zu sparen“, sagte Horn. Beigeordneter Jürgen Zimmer (parteilos) will die Problematik an das Ordnungsamt weiterleiten.