Der 11. 11. ist nicht nur ein närrisches Datum. Der 11. November ist auch Martinstag. Dieses Jahr ohne jeckes Treiben und ohne Umzüge mit Laternen. Corona ist schuld. Es hat sich ausgeleuchtet. Ach so? Was ist eigentlich mit der Gans? Hmmm ... leuchtet da am Ende des Ofens etwa doch noch ein Lichtlein?

Kinder freuen sich auf den 11. November. Normalerweise. Denn an diesem Tag wird mit selbstgebastelten Laternen durch die Straßen gezogen. Es wird gesungen, und am Martinsfeuer gibt es heißen