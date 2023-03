Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schon zum zweiten Mal in der Corona-Pandemie sind viele Martinsumzüge abgesagt. Aber nicht überall. In einigen Orten im Speyerer Umland werden Kinder dieses Jahr ihre Laternen durch die Straßen tragen. Das Hin und Her bei den Vorgaben der Landesregierung hat für Verunsicherung gesorgt. Und mancherorts macht sich gar Neid auf die Nachbargemeinde breit.

Kaum etwas erwärmt das Herz im Rückblick auf die Kindheit so sehr wie die Erinnerung daran, mit der Laterne in der Hand hinter St. Martin hoch zu Ross an einem kalten Novemberabend durch