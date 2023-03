Die Kreisstraße 7, die die Bundesstraße 9 und die Landesstraße 523 zwischen Bobenheim-Roxheim und Worms verbindet, wurde laut Information der Stadt Worms am Donnerstagvormittag wieder für den Verkehr freigegeben. Die Reparaturen seien ausgeführt worden. Die Ursache für einen Straßeneinbruch im Brückenbereich an der B 9, den Verkehrsteilnehmer am Dienstagmorgen gemeldet hatten und der zu einer Sperrung geführt hatte, war demnach, dass Teile der Böschung durch Regenwasser abgetragen worden seien. Das habe letztendlich zu Schäden am Fahrbahnrand und unter der Fahrbahn geführt.