Bianca Staßen, Erste Beigeordnete im Rhein-Pfalz-Kreis, wird bei den Wahlen zum rheinland-pfälzischen Landtag am 14. März 2021 für die SPD im Wahlkreis 38 kandidieren. Die 44-jährige Otterstadterin ist bei der Wahlkreiskonferenz der Sozialdemokraten einstimmig nominiert worden. Ihr B-Kandidat ist Christian Dristram aus Limburgerhof.

Der Wahlkreis Mutterstadt umfasst die verbandsfreien Gemeinden Böhl-Iggelheim, Limburgerhof und Mutterstadt sowie die Verbandsgemeinden Dannstadt-Schauernheim, Maxdorf und Rheinauen. Bianca Staßen, Realschullehrerin an der IGS Speyer, ist in Otterstadt SPD-Ortsvereins- und Fraktionsvorsitzende, Mitglied des Verbandsgemeinderats Rheinauen und Erste Beigeordnete des Rhein-Pfalz-Kreises mit dem größten Ressort Jugend und Soziales. Sie ist außerdem als Jugendschöffin am Amtsgericht in Speyer tätig.

Schwerpunkte sind für die Mutter einer Tochter nach eigenen Angaben Verbesserungen im Bereich der Bildung, wie der Ausbau der Sozialarbeit in Schulen und in Kitas, eine bessere digitale Ausstattung von Schulen, Lehrern und Schülern und der Ausbau des Ganztagsangebots. Klimaschutz, eine bessere Vernetzung des Nahverkehrs und bezahlbarer und bedarfsgerechteren Wohnungsbau nennt sie unter anderem als weitere Themen.

Die 69 Delegierten der Wahlkreiskonferenz haben als Staßens Ersatzkandidaten den Vorsitzenden des Ortsvereins Limburgerhof, Christian Dristram (32), nominiert.