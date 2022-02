Kulturprojekte in Altrip sind mit Fördergeld der Sparkassenstiftung bedacht worden. Insgesamt 3900 Euro fließen in die Gemeinde und würdigen Gesang, Video-Kunst und Brauchtum – darunter auch das Brotbacken.

Wie die Sparkassenstiftung mitteilt, erhielten die Altriper Rheinfinken für ihr Corona-Song-Projekt sowie die Altriper Künstlerin Linda Dajana Krüger für ihre Video-Installation „Spinning communion“ zusammen 1400 Euro. Das Geld stamme von der „Kulturstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Rhein-Pfalz“. Sie ist eine von fünf selbstständigen Stiftungen der Sparkasse Vorderpfalz. Wegen der Corona-Pandemie wird es laut Stiftung aber keine Übergabeveranstaltung geben.

Des Weiteren wurde der Kulturförderpreis 2021 vergeben, der an den Heimat- und Geschichtsverein (HGV) Altrip geht. Der Preis ist mit 2500 Euro dotierte. „Mit der Auszeichnung würdigt die Sparkassenstiftung das umfangreiche und vielfältige bürgerschaftliche Engagement des gemeinnützigen Vereins“, schreiben die Verantwortlichen. Die Mitglieder kümmerten sich beispielsweise um die wissenschaftliche Erforschung, Dokumentationen und Veröffentlichung der Ortsgeschichte. Sie organisierten viele Veranstaltungen, Vorträge, Führungen, Stammtische und pflegten Denkmäler sowie das heimatliche Brauchtum. So sind zum Beispiel über Altrip hinaus die regelmäßigen Brotbacktage im Altriper Brotbackhaus bekannt, die auch virtuell als WhatsApp-Backen stattfinden. Zudem möchten die Aktiven des Vereins ein Heimatmuseum in Altrip errichten. Das Geld komme also sehr gelegen.

Landrat Clemens Körner (CDU), Vorsitzender des Kuratoriums der Sparkassenstiftung, betont: „Die Mitglieder des Heimat- und Geschichtsvereins fördern mit großer Hingabe und Schaffensfreude das gesellschaftliche Leben in Altrip. Sie schenken ihre Zeit, ihr Können, ihre Zuwendung und Kraft und leisten damit einen wichtigen Beitrag für das Gemeinwohl“. Und Oliver Kolb, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, ergänzt: „Dies verdient großen Respekt und den diesjährigen Kulturförderpreis der Sparkassenstiftung.“ Die Auszeichnung soll ermuntern, diese anspruchsvolle Aufgabe weiterhin engagiert zu verfolgen.

Und es soll auch andere Vereine ermutigen, sich ebenfalls für den Kulturförderpreis zu bewerben: Wie die Stiftung mitteilt, haben alle Vereine und Initiativen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis nun erneut die Chance auf Förderung ihrer Kulturprojekte. Förderanfragen können auf der Homepage der Sparkasse unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen direkt gestellt werden.