Spargelfest und Spargelspitze in Dudenhofen fallen nach 2020 auch in diesem Jahr aus. Darüber hat die Ortsgemeinde informiert. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen hinsichtlich der Corona-Pandemie hätten sich die Ortsgemeinde und das Ortskartell dazu entschieden, das für Mitte Mai geplante Fest mit der Spargelwanderung komplett abzusagen. „Leider ist es zum momentanen Zeitpunkt nicht absehbar, wann und mit welchen Auflagen ein solches Fest wieder durchführbar sein wird“, heißt es in der Mitteilung.