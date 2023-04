Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der MGV Cäcilia Dudenhofen wollte im zweiten Jahr ohne Spargelspitze und Spargelfest nicht ganz auf das heimische Edelgemüse verzichten. Im Mai, das letzte Mal am 30., bietet der Verein jeden Sonntag am Freisitz des Sängerheims „Spargelessen to go“ an. „Eine aus der finanziellen Not geborene Idee“, sagt MGV-Vorsitzender Klaus Langendorf im RHEINPFALZ-Gespräch.

Spontan zählt er an fixen Unkosten auf: Verpflichtungen gegenüber den Mitgliedern und Chorleitern, der Gemeinde und dem Finanzamt sowie Kosten für Strom, Heizung, Wasser