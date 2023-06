Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Energiewende fängt im Kleinen an, heißt es oft. Und gerade in Zeiten der Energiekrise kann man da nicht aktiv genug sein. In Fußgönheim will die Verwaltung nicht hintenanstehen. Gemeinsam mit der Firma Gaia soll das Projekt in den kommenden Jahren angegangen werden. Womöglich geht es aber noch schneller.

Seit 1999 plant, projektiert und realisiert die Lambsheimer Firma Gaia nach eigenen Angaben auf ihrer Internetseite Windkraft- und Fotovoltaikanlagen.