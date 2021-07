Es ist Sommer, und es darf wieder gerätselt werden: Jede Woche veröffentlichen wir während der Ferien ein Bild, das unsere Fotografen irgendwo in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen, in Waldsee, Otterstadt, Schwegenheim oder in Lingenfeld aufgenommen haben. Es gilt zu erraten, worum es sich dabei handelt. Los geht es mit einem Gebäude, in dem früher ein flüssiges Erzeugnis hergestellt wurde. In der kommenden Woche lösen wir das Rätsel dann auf und servieren Ihnen ein neues Bild. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir jede Woche zwei RHEINPFALZ-„Uffbasse“-Handtücher, einen Zehn-Euro-Tankgutschein sowie zwei RHEINPFALZ-Dubbetasse zum Abholen in der Redaktion. Lösungen können bis spätestens Montag, 26. Juli, geschickt werden: per E-Mail an die Adresse redspe@rheinpfalz.de, per Fax an 06232 130733 oder per Post an Die RHEINPFALZ, Lokalredaktion, Heydenreichstraße 8 in 67346 Speyer.