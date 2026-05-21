Die Hospizstiftung „zu-guter-letzt“ lädt am Samstag, 6. Juni, zu einem Sommerfest in den Schlossgarten Fußgönheim ein.

Das Fest beginnt um 15 Uhr mit einem Kinderprogramm. Geplant sind unter anderem eine Hüpfburg, Kinderschminken sowie Bastel- und Leseangebote.

Auch Erwachsene können aktiv werden: Die Tanzschule „Tanz mit Diana“ aus Speyer bietet einen kostenlosen Schnupperkurs an.

Ab 19 Uhr sorgt die Band „Rockkapelle“ für Livemusik. Außerdem informiert die Stiftung an einem Stand über ihre Arbeit in der Hospizbegleitung im Rhein-Pfalz-Kreis.

Für Essen und Getränke sorgt der Cäcilienverein Fußgönheim. Parkmöglichkeiten stehen auf dem Kerweplatz in der Speyerer Straße zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es unter www.zu-guter-letzt.com.