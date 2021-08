Die Leitungen und Elternvertretungen der Grundschulen und kommunalen Kitas in Bobenheim-Roxheim haben am Donnerstag über die Lufthygiene in den Einrichtungen gesprochen. Denn die Gefahr virenhaltiger Aerosole in Innenräumen dauert an.

Auf Anfrage sagte Bürgermeister Michael Müller (SPD), alle seien sich einig, dass mobile Lüftungsgeräte, wie sie der Rhein-Pfalz-Kreis in seinen weiterführenden Schulen einsetzen will, keine Option seien. Sie seien unter anderem zu laut, und auf dem Boden liegende Stromkabel stellten bei kleinen Kindern ein Risiko dar. In diesem Winter setzt die Verwaltung erneut aufs Lüften mittels offener Fenster.

„Bis Montag werden alle relevanten Räume in den Kitas und Grundschulen mit CO 2 -Ampeln ausgestattet sein“, sagt Müller. Sie messen den Anteil des ausgeatmeten Kohlendioxids im Raum und signalisieren, wann ein Luftaustausch nötig ist. Bis zum nächsten Schuljahr sollen nach den Vorstellungen des Bürgermeisters Lüftungsanlagen fest installiert werden. Dafür seien vorsorglich Förderanträge gestellt worden.

Container-Kita am Rathaus hat keinen Bedarf

Beschließen müsse die Anschaffung aber der Gemeinderat Anfang Oktober. Denn so eine Anlage, wie sie die Schulen und die Kita Breslauer Straße bekommen sollen, koste etwa 600.000 Euro. Davon könnten 80 Prozent über Zuschüsse finanziert werden. Im Haus der kleinen Füße genüge ein Umbau der vorhandenen Lüftung, und in der Rathaus-Kita bestehe wegen der Klimaanlage kein Bedarf. Was in Sachen Lüftung in den konfessionellen Kindergärten passieren soll, ist der Verwaltung nicht bekannt.