Nach eineinhalb Stunden Christbaumsammeln ist der Container auf dem Kerweplatz in Heiligenstein schon brechend voll. Die Mitglieder des Bierklubs haben das Grün am Samstagmorgen eingesammelt – in guter Tradition, mit sozialem Gedanken und trotz Corona.

Ein eindeutiges „Ja“ zur Christbaumsammelaktion hört man an diesem Samstagmorgen von den Bierklub-Mitgliedern. „Das ist mal wieder eine Abwechslung“, ruft Dominik Settelmeyer