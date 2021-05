Jetzt kann getrommelt werden: 16 Sitztrommeln im Wert von 1200 Euro hat der Lions Club Schifferstadt – Goldener Hut an das Jugendkulturzentrum in Limburgerhof übergeben. Denn dort spielt Musik eine wichtige Rolle in der Jugendarbeit – auch in der Corona-Zeit.

Spendenpate Wilfried Haensel und der amtierende Präsident des Lions Clubs Schifferstadt – Goldener Hut, Burkhard Kröger, übergaben die Sitztrommeln – Cajons – an Sarah Innetsberger und Michael Müller vom Jugendkulturzentrum (JuKuZ). Sarah Innetsberger berichtete, dass die Musik schon lange eine wichtige Rolle in ihrer Arbeit im Zentrum spiele. Coronabedingt werde seit einem Jahr an und in Online-Angeboten gearbeitet. Dabei konnten die Trommeln als musikalisches Alternativangebot vorgestellt werden. Bereits in den vergangenen Wochen seien die Kinder mit Rhythmusspielen auf die Lieferung der Cajons vorbereitet worden.

Der Limburgerhofer Beigeordnete Michael Goldschmidt (FDP) betonte, dass die Mitglieder des Lions Clubs durch Spenden wieder das Jugendkulturzentrum unterstützen würden. So könnten Dinge angeschafft werden, die in der aktuell angespannten Finanzlage nicht zusätzlich möglich seien. Coronabedingt brechen die Gewerbesteuereinnahmen ein, und selbst die Grundfinanzierung des Zentrums falle nicht leicht.

Hoffen auf weitere Spenden

Der Präsident des Lions Clubs Burkhard Kröger erinnerte an die Spende für Tablets, die vor einigen Jahren für die medienpädagogische Förderung angeschafft werden konnten. Normalerweise würden durch Veranstaltungen Mittel für Spenden generiert, wie beim Summertime Jazz im Park in Limburgerhof oder bei der Matinee im Alten Rathaus zu Schifferstadt. All dieses fiele derzeit aus, dennoch würde die große Spendenbereitschaft der Lions-Freunde das soziale Engagement ermöglichen. Thomas Jakubowski, Presse- und Jugendbeauftragter des Clubs, hofft auf viele weitere Spenden für die wichtige Arbeit des Jugendkulturzentrums auch von anderen Institutionen und Firmen.

Weitere 1500 Euro Spende hat der Schifferstadter Club dem Mädchen- und Frauennotruf Labyrinth in Speyer zukommen lassen. Spendenpate war hier Club-Präsident Burkhard Kröger.