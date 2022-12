Mutterstadt. An drei Standorten in Mutterstadt sollen Sirenen installiert werden, der Auftrag an die Fachfirma ist vergeben. So hat es der Gemeinderat nun beschlossen.

Dass Mutterstadt wieder mit Sirenen ausgestattet werden soll, die die Bevölkerung bei Gefahr warnen, ist bereits beschlossene Sache. Im April ist die Firma SiQ GmbH mit der Planung und Begleitung beauftragt worden. Ergebnis der Prüfung ist nun, dass drei Sirenenwarnanlagen mit einer Leistung von 1200 Watt an verschiedenen Standorten auf der Gemarkung genügen, um alle Bürger Mutterstadts zu erreichen, erklärte Bürgermeister Hans-Dieter Schneider (SPD). Demnach sollen die Sirenen an den beiden Grundschulen und am Bauhof im Gewerbegebiet An der Fohlenweide aufgestellt werden. Vier Firmen hat die Gemeinde aufgefordert, ein Angebot abzugeben, zwei wurden abgegeben. Die Firma Safus GmbH aus Pfarrkirchen war die günstigste und bekam vom Rat einstimmig den Zuschlag, die drei Sirenen für 78.500 Euro zu errichten.