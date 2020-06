Der Silbersee und der Nachtweidenweiher in Bobenheim-Roxheim sind wieder geöffnet und dürfen unter Einhaltung geltender Hygienevorschriften besucht werden: Am Badestrand und den offiziellen Liegewiesen müssen Besucher mindestens 1,5 Meter Abstand halten, im Wasser drei Meter. Die Gemeindeverwaltung weist zudem darauf hin, dass sich die Flächen außerhalb des Badestrands und der Liegewiese am Silbersee in Privatbesitz der Firma Willersinn befinden und nicht benutzt werden dürfen. Der Rundweg um den Silbersee bleibt wegen Windbruchgefahr weiterhin gesperrt.