Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ab Mittwoch dürfen Freibäder in Rheinland-Pfalz wieder öffnen. Der Silbersee in Bobenheim-Roxheim und der Nachtweideweiher in Lambsheim bleiben allerdings noch etwas länger dicht. Erst soll ein kreisweites Hygienekonzept her.

Wochenlang war der Rundweg um den Lambsheimer Weiher gesperrt, die Beachbar geschlossen. Jetzt kehrt wieder Leben ein: Seit vergangener Woche können Spaziergänger den See wieder umrunden.