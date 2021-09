Unter dem Titel „BoRo – Lass blühen!“ hat in Bobenheim-Roxheim zum ersten Mal ein Gartenwettbewerb stattgefunden. Zwölf Teilnehmer wurden am Samstag ausgezeichnet.

Den Wettbewerb hatte die ehrenamtliche Umweltbeauftragte der Gemeinde, Nicole Born, im Frühjahr ausgelobt, weil sie Bürger animieren will, mehr für blühende Landschaften und für den Schutz heimischer Insekten zu tun. Gemeinsam mit Ulrike Romeo vom Blumenhaus Schärf, dem Biologen Manfred Pfeifer und Ewald Marx vom Verein für Naturschutz und Heimatpflege besichtigte Born im Juni alle 19 angemeldeten Gärten. Die Bewertung, so Born, sei der Jury nicht leicht gefallen, man habe sich schließlich auf fünf Kategorien geeinigt.

In der Kategorie Vereine und Institutionen wurden geehrt: Norbert Uhl und seine Pfadfinder für die Bewirtschaftung eines Schrebergartens, der Naturschutz- und Heimatpflegeverein für das Anlegen eines Blühstreifens, der Vogelpark für seinen Einsatz im Sinne der Artenvielfalt und die Kindertagesstätte St. Laurentius für die Übernahme einer Baumpatenschaft. Unter den Institutionen machte die Kita Edith Stein den ersten Platz. Die Jury würdigte das Konzept, das vom Gemüse- und Kräuteranbau im Kita-Garten über die Verarbeitung in der eigenen Küche bis zur Kompostierung reiche.

Landwirtschaft als Sonderkategorie

Bei den privaten Gartenbesitzern gewannen Sebastian Radzik (Kategorie Balkon- und Dachterrassengarten), Carola Reichert (Vorgarten), Familie Estevez-Aneiros (kleiner Garten) und Roger Willer (großer Garten). In der Kategorie Naturgarten hat die Jury bewertet, „dass unter Naturschutzaspekten alles stimme und der Ablauf der Natur abgebildet“ wurde. Hier gewannen die Familie Reichle/Brandt sowie Dagmar und Matthias Schindler. In der Sonderkategorie Landwirtschaft ging der erste Platz an Nebenerwerbslandwirt Wolfgang Hasch.