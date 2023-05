Fußgänger und Radfahrer sollen sicherer zum Wolfgangsee kommen. Dazu gab es im vergangenen Jahr schon einen Verkehrsversuch, bei dem mit Flatterband ein Streifen der Straße entlang des Grundstücks der Familie Rohr und der angrenzenden Liegewiese am See abgetrennt wurde. Nun wird es eine dauerhafte Lösung geben. Auf der Straße werden Leitschwellen montiert und flexible Pfosten aufgestellt, sodass dadurch ein abgetrennter Weg für Radler und Fußgänger entsteht. Positiver Nebeneffekt: Das Parken am Straßenrand ist nicht mehr möglich. Das ist zwar ohnehin verboten, aber die Halteverbotsschilder wurden in der Vergangenheit oft missachtet. Die Firma Rohr spendet der Ortsgemeinde 3000 Euro für die dauerhafte Lösung.