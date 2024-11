Der Syrer, der seit Mai in Untersuchungshaft sitzt, weil er eine Joggerin am Ortsrand von Bobenheim-Roxheim sexuell genötigt und sie verletzt haben soll, muss sich ab Dienstag, 12. November, vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal verantworten. Die Polizei konnte ihn noch am Abend der Tat in Worms festnehmen. Die Staatsanwaltschaft erhob im August nach einer Untersuchung sichergestellter DNA-Proben Anklage gegen den Mann, der 20 Jahre alt sein soll. Das Gericht ließ vor dem Prozess ein Gutachten erstellen, um Aufschluss über das genaue Alter des aus Syrien geflüchteten Mannes zu erhalten, der seit Oktober 2023 in Deutschland ist. Der Prozess, für den derzeit drei Termine im November angesetzt sind, findet vor der Jugendkammer statt. Der Prozessauftakt ist öffentlich.