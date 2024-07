Mediterrane Lebensfreude will der Bobenheim-Roxheimer Gewerbeverein am Samstag, 20. Juli, mit seiner Serata Italiana verbreiten. Bislang sei das gut gelungen, die Anzahl der Festbesucher scheint von Jahr zu Jahr zu wachsen, schreiben die Veranstalter in einer Pressemeldung. Wie schon in den Vorjahren wird sich der Kurpfalzplatz am Samstag in eine italienische Fest- und Schlemmermeile verwandeln, die um 15 Uhr eröffnet wird. Für die passende Musik sorgt erneut der Sänger und Komponist Matteo Di Maggio. Der Eintritt zur Serata Italiana ist für Besucher frei.