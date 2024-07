Bürgermeister Michael Müller (SPD) reagiert auf die Kritik des Bobenheim-Roxheimer Gewerbevereins anlässlich der Serata Italiana am Samstag. Die Gemeinde müsse sich, was die Musik- und Ausschankzeit betreffe, an die gesetzlichen Vorschriften halten, sagt Müller.

In seiner Festbilanz in der Frankenthaler Zeitung vom Montag hatte der stellvertretende Vorsitzende Dominik Freer die strikte Vorschrift, das Fest um 23 Uhr zu beenden, kritisiert und generell