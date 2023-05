Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Ende Dezember sind im Rhein-Pfalz-Kreis mobile Teams unterwegs, um über 80 Jahre alte Heimbewohner gegen eine Corona-Infektion zu impfen. Seit Montag können auch Termine für das Impfzentrum in Schifferstadt gemacht werden. Nicht jeder Senior aber kann die Fahrt auf sich nehmen. Der Beindersheimer Seniorenbeirat hat einen Plan, wie es trotzdem gehen könnte.

Fast 30 Kilometer über die Autobahn führt der Weg von Beindersheim ins Impfzentrum des Rhein-Pfalz-Kreises in der neuen Kreissporthalle in Schifferstadt. Doch was für Berufspendler