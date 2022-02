Im letzten Lebensabschnitt unabhängig und so gesund wie möglich bleiben: Das ist die Vision des Seniorenbeirats der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim. Helfen sollen dabei die vielseitigen Angebote, die auf der Internetseite des Beirats zu finden sind.

„Wir wollen die Verbindung schaffen, damit Senioren unsere Internetseite besuchen“, sagte Sonja Welz, Vorsitzende des Beirats, im Sozialausschuss der VG. Die Seite wurde im vergangenen Jahr überarbeitet, sodass Interessierte laut Welz noch schneller und einfacher passende Angebote und Informationen finden können.

Der Vorsitzenden zufolge sind in diesem Jahr bisher drei Vorträge geplant, der erste noch im Februar im Bürgersaal Heßheim zur Krankheit Demenz. Die Veranstaltung soll um vier Übungsabende ergänzt werden, an denen Teilnehmer Hilfen an die Hand bekommen, um besser mit demenzkranken Angehörigen umzugehen. Beim Vortrag im Juli informiert die Sparkasse über „Alles rund ums Geld“, wie etwa Erbschaften oder Vorsorgevollmachten. Das Thema des dritten Vortrags, der im Herbst stattfinden soll, ist noch offen.

„Tanz in den Mai“ geplant

Anfang April soll es eine Modellbauausstellung in Großniedesheim geben, mit Bastelworkshops für Senioren und deren Enkel. Ende April ist der erste „Tanz in den Mai“ geplant. „Das Angebot richtet sich an Menschen über 55 Jahren“, erklärte Welz. Im Vorfeld werde es einen 30-minütigen Tanzunterricht geben, um Grundschritte aufzufrischen, „sonst traut sich keiner aufs Parkett“, meinte die Vorsitzende. Danach werde zwei bis drei Stunden frei getanzt.

Neuen Nachwuchs, an dem es im Seniorenbeirat mangele, will Welz – falls möglich – auf dem Heßheimer Weihnachtsmarkt bei einem Glühwein für die Beiratsarbeit begeistern. Auch in Lambsheim könnte sie sich einen solchen Stand vorstellen.

Corona erschwert Arbeit

Trotz aller Pläne: „Corona hemmt uns, auch in unseren Projekten“, sagte die Vorsitzende und verwies etwa auf das Angebot der Digitalbotschafterin (DigiBo), die wegen der Pandemie nur noch an einem Tag pro Woche Älteren digitale Medien näherbringt. Aus Angst vor dem Virus seien auch weniger Menschen zu „Bewegung und Tanz“ gekommen, ein Projekt vom Sozialministerium Mainz, für das unter anderem Welz selbst eine Ausbildung zur Bewegungstrainerin beim Deutschen Turnerbund absolviert hat. Präsenzveranstaltungen seien schwieriger. Den Vortrag zu Diabetes und den Sicherheitstag, die 2021 stattfinden konnten, wurden Welz zufolge aber aufgezeichnet. So seien die Beiträge jederzeit über die Internetseite des Beirats abrufbar.

Dieses Vorgehen will der Beirat in Zukunft beibehalten und auch den Sicherheitstag in diesem Jahr fortführen. Welz sprach von einer zweitägigen Veranstaltung im Frühsommer oder -herbst, bei der der ganze Fuhrpark des Deutschen Roten Kreuzes und der Freiwilligen Feuerwehren vor dem Bürgersaal in Heßheim präsentiert werden soll. Außerdem soll es im Innenbereich Präsentationen der Hilfsvereine mit kleinen Workshops geben.

Noch Fragen?

Weitere Informationen, Videos und Angebote auf der Internetseite des Seniorenbeirats unter www.seniorenbeirat.lambsheim-hessheim.de.