Ein 82 Jahre alter Mann hat am Samstagmittag auf seiner Autofahrt durch die Ludwigstraße in Waldsee drei Pkw beschädigt. Zeugen verständigten die Schifferstadter Polizei. Ihr gegenüber gab der Senior an, dass ihm während der Fahrt schwindelig geworden sei. Sein Auto und ein weiterer Wagen waren den Beamten zufolge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Den alten Mann erwartet ein Strafverfahren. Wer am Samstag gegen 13.30 Uhr in der Ludwigstraße ein Auto geparkt hat, das nun Schäden aufweist, soll sich bei der Polizei unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de melden.