Gleich mehrere Unfälle hat ein 83-Jähriger am Montagnachmittag mit seinem Auto in Mutterstadt verursacht und dabei einen jungen Mann eingeklemmt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 83-Jährige gegen 17.15 Uhr in der Oggersheimer Straße rückwärts einparken. Dabei fuhr er zunächst rückwärts über eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Dann fuhr der Senior ein Stück vorwärts und setzte direkt wieder mit quietschenden Reifen zum Rückwärtsfahren an. Bei diesem Manöver stieß der 83-Jährige gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Hierdurch wurde ein 24-Jähriger, der in sein geparktes Auto einsteigen wollte, zwischen der Fahrzeugtür und einer Straßenlaterne eingeklemmt. Der 24-Jährige konnte sich selbst befreien, erlitt aber Abschürfungen. Die Autos des Seniors und des 24-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Des Weiteren wurde ein weiterer geparkter Pkw am Heck sowie eine Laterne beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Der 83-Jährige blieb unverletzt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.