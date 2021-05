Weil er während der Fahrt kurz eingeschlafen ist, hat ein 62-Jähriger am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Schauernheimer Straße einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei kam der Mann mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei große Steine, wovon er wieder wach wurde. Allerdings prallte er dann noch gegen ein geparktes Fahrzeug. Der 62-Jährige wurde leicht verletzt, seine Beifahrerin, die laut Polizei vor dem Unfall ebenfalls schlief, blieb unverletzt. An dem geparkten Pkw entstanden mehrere Tausend Euro Schaden. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Polizei hat seinen Führerschein sichergestellt.