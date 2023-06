Die Bürgerinitiative (BI) „David“, die sich pro Natur und gegen eine von der Bahn geplante Trasse für Güterzüge entlang der B9 ausspricht, will am Montag, 3. Juli, 18.30 Uhr, im Kultursaal am Burgunder Platz in Limburgerhof über das Projekt und ihre Anliegen informieren.

Die Bürgerinitiative, die eigenen Angaben zufolge Ende Mai von 20 Bürgern aus Limburgerhof, Neuhofen, Waldsee, Schifferstadt, Otterstadt und dem Ludwigshafener Stadtteil Rheingönheim gegründet wurde, befürchtet, dass Naturschutzgebiete in der Region durch das Projekt zerstört werden könnten. Weil nach Prüfungen der Deutschen Bahn auf der Strecke zwischen Mannheim und Karlsruhe Engpässe bestehen, werde eine neue Bahntrasse gesucht. Wie die BI in einer Pressemitteilung schreibt, sollen darauf pro Tag bis zu 300 Schwerlastzüge fahren. Bei den linksrheinischen Varianten sei die Strecke Ludwigshafen, Mundenheim, Rheingönheim, Limburgerhof immer betroffen. Am Montag will die BI über ihr Engagement informieren.

Im Netz

www.bi-david.de.