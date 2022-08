Einem 62-jährigen Autofahrer, der am Montag, 15. August, gegen 4 Uhr auf der L 454 von Maxdorf in Richtung Fußgönheim unterwegs war, wurde nach eigenen Angaben kurzzeitig schwarz vor Augen. Wie die Polizei mitteilt, kam er deshalb nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Strommast. Der Mast kippte in das angrenzende Feld und wurde vom Notdienst vom Netz genommen. Am Auto entstand Totalschaden. Der 62-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnrummer 06233 313-0, an die Polizeiwache Maxdorf unter 06237 934-1100 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.