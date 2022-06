Ein stark betrunkener Fahrradfahrer hat sich am späten Samstagnachmittag in der Bahnhofstraße in Maxdorf bei einem selbst verursachten Unfall verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte der 60-jährige Radler aus Dannstadt-Schauernheim aufgrund seiner starken Alkoholisierung mit einem am Straßenrand abgestellten Pkw und stürzte zu Boden. Er verletzte sich dabei leicht. Am Auto entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Gegen den 60-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und eine Blutprobe entnommen, informiert die Polizei. In den vergangenen Tagen und Wochen seien den Beamten immer wieder Fahrradfahrer mit hohen Alkoholwerten aufgefallen, welche sich der Folgen offensichtlich nicht bewusst seien. Hat ein Fahrradfahrer 1,6 Promille Alkohol im Blut, gilt er nach dem Gesetz als „absolut fahruntüchtig“ und mache sich strafbar. Laut der Polizei gilt das auch, wenn ein Alkoholwert zwischen 0,3 Promille und 1,59 Promille und eine „relative Fahruntüchtigkeit“ festgestellt wird. Das können Ausfallerscheinung wie etwa das Fahren in Schlangenlinien sein. Auch wenn man mit dem Fahrrad unterwegs war, könne einem dann die Fahrerlaubnis entzogen werden, erläutern die Beamten.