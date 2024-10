Es ist wieder soweit: Der Fußgönheimer Spielkreis kommt wieder auf die Bühne. Und das im Palatinum Mutterstadt. Gezeigt wird am Dienstag, 29. Oktober, das Musiktheaterstück „Das tapfere Schneiderlein“. Der Kartenvorverkauf läuft.

Fußgönheim ist die örtliche Heimat des Spielkreises. Der Rhein-Pfalz-Kreis hat dort die ehemalige Grundschule gekauft. Hier probt der Spielkreis. Hier, in der Kreismitte, hat er seinen Fundus. Den letzten Schliff vor dem Auftritt bekommt das Stück wie immer auf der Starkenburg bei Heppenheim verliehen. Hier verbringen alle Akteure die zweite Herbstferienwochen ganz fleißig mit Proben. „Wir reisen am 19. Oktober an. Dann schleppen erstmal alle ihre Kostüme auf die Burg, und wir richten uns ein“, sagt Christoph Utz. Er leitet die Kreismusikschule und ist mit der Gesamtleitung für das neue Spielkreis-Stück betraut. Das nimmt das tapfere Schneiderlein in den Fokus. Und natürlich haben Utz zufolge auch die Fliegen ihren Auftritt auf der großen Bühne. Wo? Na, im Palatinum Mutterstadt.

Der Schneider im Musiktheaterstück des Fußgönheimer Spielkreises heißt Fridolin, und er hat nicht viel Geld. Und so plagt ihn gerade mal wieder der Hunger, als die Mus-Kathrein mit ihren Kindern vorbeikommt, um Pflaumenmus zu verkaufen. Und was passiert mit dem herrlichen Pflaumenmus? Für einen kurzen Moment passt Fridolin nicht auf, und schon haben sich die Fliegen über das leckere Brot hergemacht: Voller Wut schlägt Fridolin nach den Fliegen, und als er nachzählt, kann er es kaum glauben: Sieben auf einen Streich hat er erlegt. Und so stickt er sich einen Gürtel mit dieser Aufschrift und zieht hinaus in die weite Welt.

Im Königreich von Richard von Pflaumenhausen treiben zwei böse Riesen ihr Unwesen, die alles kurz und klein schlagen. Fridolin überlegt nicht lange, denn für einen Ritter, der sieben auf einen Streich erledigt, sind zwei Riesen ein Kinderspiel. Ob das Schneiderlein zur Belohnung die Prinzessin Wilhelma heiraten darf? Was es mit dem Wildschwein und dem Einhorn auf sich hat? Warum Hubertus Kraftmeier mit der Pflaumengarde unzufrieden ist? Wer Antworten will, möge sich das Stück selbst ansehen, rät das Leitungsteam. Es besteht neben Utz aus Jane Bergmann, Ann-Sophie Englmann, Roja Jacob und Joscha Cerato.

Der Eintritt am Dienstag, 29. Oktober, kostet für Kinder und Jugendliche zwei Euro, für Erwachsene drei Euro. Karten gibt es im Palatinum Mutterstadt (Bohligstraße 1), per Telefonbestellung unter 06234 927050 und in der Limburgerhofer Buchhandlung Frank am Burgunder Platz.