Zu einer Schlägerei mit Verletzten ist es am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr in einer Kneipe in der Nähe Rathauses gekommen. Wie die Polizei mitteilt, gerieten in der Lokalität in der Ludwigshafener Straße zwei Gruppen in Streit, ein 41-Jähriger und ein 43-Jähriger wurden dabei leicht am Kopf verletzt, der 43-Jährige wurde mit einem Billardqueue an der Stirn getroffen. Außerdem gingen laut Polizeibericht Teile des Mobiliars zu Bruch. Wie es zu der Auseinandersetzung gekommen ist, konnten die Beamten noch nicht abschließend ermitteln. Laut spärlichen Zeugenangaben soll es sich um vier männliche Täter gehandelt haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Männern verlief jedoch negativ. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.