Zwei Gäste würden sich schlagen, meldete am Sonntagabend die Wirtin einer Bar in Dannstadt-Schauernheim der Polizei. Vor Ort trafen die Beamten noch einen der Männer an. Der 33-Jährige gab an, dass er an einem der Spielautomaten zwei Euro habe liegen lassen und zur Toilette gegangen sei. Als er zurückkam, sei das Geld weg gewesen. Da nur noch sein Kollege in der Bar war, sei es zum Streit gekommen. Der Beschuldigte habe schließlich den 33-Jährigen mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen. Nach der Schlägerei sei der 44-Jährige nach Hause gefahren. Die Beamten trafen ihn dort an und hörten seine Geschichte, nach der auch er vom 33-Jährigen angegriffen worden sei. Am Ende erfasste die Polizei drei Anzeigen: Von der Wirtin und beiden Männern.